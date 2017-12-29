НХЛ. "Питтсбург" одержал волевую победу над "Коламбусом"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" на своей площадке принимали "Коламбус Блю Джекетс". Основное время матча закончилось с боевым счетом 4:4, по буллитам сильнее оказались "пингвины".

На протяжении большей части матча "жакеты" выигрывали в поединке с разницей в две шайбы – 2:0, 3:1,и к 50-й минуте благодаря двум голам российского нападающего Артемия Панарина вели со счетом 4:2. Но в составе "пингвинов" другой россиянин – Евгений Малкин, сократил разрыв в счете, а под конец матча Джейк Гюнцель смог вырвать для своей команды ничью и перевести матч в овер-тайм. Впрочем, и в нем не было выявлено победителя.

В серии послематчевых буллитов Малкин и Кросби были точны, в то время как в составе "Коламбуса" Дюбуа и Панарин свои удары смазали и позволили "Питтсбургу" одержать итоговую победу – 5:4.

Также отметим еще одного российского хоккеиста – вратаря "Блю Джекетс" Сергея Бобровского, который провел на льду все 65 минут и отразил 33 броска из 37.

После этого поединка "Питтсбург" набрал 41 очко в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, что позволяет ему занимать десятую позицию. "Коламбус" же с 47-ю баллами обосновался на пятой строчке.