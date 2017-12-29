Кино о легендарной игре: "Движение вверх" показали в Минске

В Минске состоялась премьера экшн-драмы "Движение вверх" — новой картины от создателей "Легенды №17" и "Экипажа". Лента рассказывает о судьбах игроков советской сборной по баскетболу, их великом тренере и первой в истории баскетбола золотой победе над сборной США на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

На эту победу они поставили все — карьеру, здоровье, жизнь. Но ведь без риска и борьбы нет движения вверх, а без накала страстей — хорошей драмы. Вот почему фильм не отпускает до финальных титров и даже после них.

"Мне безумно понравилось, — говорит зрительница. — Дико живое кино, дико интересное. Все время заставляет переживать и тебе хочется быть в тот момент вместе с трибунами и бежать к команде и поддерживать их".

Этот матч стал легендарным еще тогда, в 72-м. Невероятная, невозможная, как всем тогда казалось, победа советской сборной на Олимпийских играх в схватке с не знавшими поражений американцами. Какие-то три секунды решили все.

Владимир Машков в роли выдающегося советского тренера, выложился на всю, как и его команда. В одной из финальных сцен вместе с ним не заплачет разве что совсем черствый зритель.

"Вы понимаете, найти вот это ощущение его боли, таланта, радости от побед и отчаяния, от поражения, понимаете, у него очень тяжелая была ситуация в семье, где находил человек силу, — вот это мне нужно было найти", — рассказывает Владимир Машков.

Перед сеансом зрителям показывают кадры той самой игры, а затем из первых уст они слышат, как все было на самом деле. Баскетболист Иван Едешко — автор того исторического паса, в Беларуси — национальный герой. "Я уверен, вы будете смотреть. И слабонервные плачут. Это лучшее, что может быть, — убежден олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Иван Едешко. — И еще хочу сказать, что Господь был над нами, когда мы играли эти три секунды".

Впрочем, картина, конечно, не о баскетболе. Она о человеке с большой буквы, как бы банально это ни звучало, об истинной дружбе, способной на жертвы, о настоящей любви, для которой три года и три секунды — одинаковая ценность. Конечно, это картина и о силе духа, и о патриотизме, но не плакатном. Здесь нет ложного пафоса, зато есть яркие персонажи и море юмора.

"Я играл Модестаса Паулаускаса. Это живая легенда, — говорит актер из Литвы Джеймс Тратас. — Только из-за него потом баскетбол в Литве стал второй религией".

"В зале равнодушных не было никого, — убежден еще один зритель картины. — Мы знаем, как закончился этот матч, но все равно мы сидим в напряжении и смотрим, а отдаст он этот ювелирный пас или нет, а забьет Белов или не забьет. И мы опять переживали эти эмоции, мы опять радовались".

Эпоха в картине — всего лишь фон, но как мастерски он воссоздан. Создателей фильма консультировали участники той, триумфальной для СССР, Мюнхенской Олимпиады. 50 золотых медалей принесли своей стране они. Фильм только что закончился, на экране уже финальные титры, но из зала никто не уходит. Звучат аплодисменты.