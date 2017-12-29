Овечкин и Кучеров – лидеры списка бомбардиров в НХЛ

Российские хоккеисты Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпитэлз") и Никита Кучеров из "Тампы-Бэй Лайтнинг" по итогам очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стали лидерами списка бомбардиров в турнире.

До нынешнего дня нападающий "молний" был единственным, кто возглавлял гонку нападающих, однако в матче против "Бостон Брюинз" Овечкин забил одну шайбу, тем самым прервав свою "сухую" серию.

Теперь на счету российских игроков по 24 заброшенных шайбы, а ближайшим преследователем является Андерс Ли из "Нью-Йорк Айлендерс" – на его счету 22 гола.