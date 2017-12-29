Шпиономания: рука Кремля дотянулась до Скотленд-Ярда

Шпиономания: рука Кремля дотянулась до Скотленд-ЯрдаЧитайте нас в Telegram
В Лондоне паника. Российское агентство Sputnik обвинили в шпионаже за Скотленд-Ярдом. Агентство наняло на работу известного журналиста Криса Саммерса. Ранее он работал в BBC и, говорят, имел связи в высоких кругах британской полиции. Теперь все в Лондоне опасаются, полицейские секреты станут известны Москве. Саммерс заявляет, что это просто паранойя, но британские чиновники настроены серьезно.
Скотленд-Ярд в опасности. В главном полицейском управлении Лондона газета The Times обнаружила агента Кремля. Им оказался бывший криминальный репортер BBC Крис Саммерс. Его вина в том, что он устроился на работу в Sputnik — российское информационное агентство.
"В том, что написано по сути ничего нет, кроме попытки представить меня как российского агента, который отправлен шпионить за лондонской полицией. Это абсолютная выдумка, — подчеркивает Саммерс. — Я журналист. У меня есть репутация, я делаю свою работу честно. Я прихожу на пресс-конференции, задаю вопросы и пишу свои статьи, используя информацию, полученную от полиции".
Новое здание Скотленд-Ярда находится от британского парламента в двух шагах. Некоторые депутаты встревожены тем, что Sputnik подобрался так близко. Либеральный демократ Том Брейк требует разобраться, что делает здесь российское агентство. "Я серьезно обеспокоен тем, что представитель такой организации как Sputnik, которая создана для работы против либеральных демократий, может оказаться там, где обсуждаются смерти российских диссидентов или расследования в отношении организованной преступности из России", — подчеркнул депутат британского парламента Том Брейк.
Крис Саммерс не единственный, кто взят на подозрение. Как только бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд запустил на телеканале Russia Today свое шоу, его тут же назвали "кремлевской марионеткой". "Лично я не вижу ничего сомнительного в том, чтобы работать на любом телеканале, если я и мои собеседники могут свободно выражать свое мнение, не подвергаясь цензуре, — отмечает Салмонд. — Когда я еще был депутатом и выступал на Russia Today, я не помню ни одного случая, чтобы меня кто-то подталкивал к тому чтобы смягчить свою позицию, например, по вопросу российского вмешательства в Сирию. Я всегда что думал, то и говорил".
Для того чтобы вызвать осуждение уже не обязательно сотрудничать, достаточно просто общаться с российской прессой. В октябре The Times опубликовала список депутатов британского парламента, замеченных в эфире Russia Today.
"Частично возвращается атмосфера холодной войны. И это огорчает. Кругом развивается шпиономания, — считает журналист Майкл Биньон. — Если в старые времена здесь существовало предубеждение, что русские средства массовой информации – это чистая пропаганда, то сегодня политика российских медиа стала более утончённой, и действуют они гораздо эффективнее во многих областях. И реакция на них, особенно в период плохих политических отношений, становится более громкой и категоричной".
Потеря монополии на распространение информации не единственное, что раздражает местный истеблишмент. Модная тема – поиски тайного пророссийского лобби, которое, якобы, вынудило британцев проголосовать за Brexit. В связях с Кремлем заподозрили одного из спонсоров кампании за выход из Евросоюза – бизнесмена Аарона Бэнкса. Он женат на русской. Это подчеркивают британские газеты, намекая, что для расследования это серьезный аргумент.
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