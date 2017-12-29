МИД РФ: санкции ООН по отношению к КНДР исчерпаны

Последняя резолюция СБ ООН по Северной Корее практически исчерпала возможность санкционного давления на Пхеньян, возможностей для дальнейшего движения в этом направлении — не существует.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России РФ Олег Бурмистров.

По его словам, необходимо прекратить путь давления на КНДР, который он назвал "пагубным".

Он отметил, что резолюция Совета Безопасности ООН сохраняет возможность экономического, культурного, гуманитарного взаимодействия с КНДР, но если двигаться по пути давления дальше – впереди маячит блокада Северной Кореи.

То есть, "удушение этой страны и ее населения, что для нас неприемлемо", - подчеркнул дипломат.

ООН не в первый раз вводит санкции против Пхеньяна, призывая отказаться от ядерной программы.