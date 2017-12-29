В Москве автобус врезался в остановку

29 декабря 201709:59
В Москве автобус врезался в остановкуЧитайте нас в Telegram
В Москве рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта и сбил стоявших там людей.
Авария произошла возле дома номер 37 на Сходненской улице. По предварительным данным, погибли два человека, передает ТАСС. На место происшествия выехали полицейские.
25 декабря автобус съехал по лестнице в подземный переход у станции "Славянский бульвар". В результате аварии погибли 4 человека, 11 получили травмы. Водитель заявил, что у автобуса отказали тормоза. Однако эксперты считают, что шофер даже не пытался затормозить. В причинах аварии разбираются следователи центрального аппарата Следственного комитета.
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