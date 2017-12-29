"Мы разные — хоккей один": стартовал уникальный фотопроект

Уникальный фотопроект проект "Мы разные – хоккей один" стартовал в России. Первыми фотовыставку в тренировочном центре "Айсберг" Олимпийского парка увидели участники молодежного лагеря по следж-хоккею во время тренировочных сборов, журналисты и жители Сочи.

Среди участников проекта — легенды хоккея Павел Буре, Владислав Третьяк, Александр Якушев, Борис Михайлов, хоккеисты молодежной сборной России по хоккею Кирилл Слепец и Никита Попугаев, хоккейный комментатор Матч ТВ Наталья Кларк, капитан паралимпийской сборной России по следж-хоккею Дмитрий Лисов, актеры сериала "Молодежка" Денис Никифоров и Иван Жвакин и другие известные люди.

Идея объединить в одном кадре детей-инвалидов и известных людей, связавших свою жизнь с хоккеем, родилась год назад. На фотографиях юные следж-хоккеисты в паре с известными спортсменами, политиками, журналистами или актерами, жизнь которых также связана с хоккеем.

Анастасия Барадачева, управляющий директор "Детской следж-хоккейной лиги" на открытии выставки рассказала: "Общение с кумирами в неформальной обстановке стало знаковым событием для наших ребят. Мы благодарны всем взрослым, которые откликнулись и нашли в своем жестком рабочем графике время для участия в проекте. Это было очень эмоционально".

Из Сочи выставка сразу отправилась в Москву на 70-летие хоккейного клуба "Крылья Советов" и после годового турне станет постоянной экспозицией Музея Хоккея. Сразу после презентации все желающие смогли выйти на лед и попробовать себя в следж-санях для начинающих вместе с паралимпийскими серебряными призерами Владимиром Каманцевым и Дмитрием Лисовым.

Вечером накануне открытия выставки состоялось еще одно знаковое событие – закрытая премьера для участников молодежного лагеря по следж-хоккею художественного фильма "Со дна вершины", основанного на реальных событиях из жизни двукратного паралимпийского чемпиона по горным лыжам Алексея Мошкина. Вместе с главным героем и его семьей каждый из них пережил заново травму, отрицание жизни инвалида, боль семьи и близких, поиск нового смысла и целей через спорт. Невероятно сильная и эмоциональная картина, в съемках которой приняли участие Владимир Вдовиченков, Нона Гришаева, Ирина Розанова и др. У зрителей после фильма была возможность задать вопросы лично Алексею Мошкину и режиссерско-продюсерской группе в лице Тамары Цоцория, Константина Кутуева, Руслана Витрянюк. Сам фильм на экраны выйдет в марте 2018 года.

Для России следж-хоккей — совсем новый вид спорта, но за короткое время наша сборная из новичка превратилась в одного из мировых лидеров, завоевав серебряные медали домашних Паралимпийских игр, обыграв США и Канаду. Те же правила, что и в традиционном хоккее, та же страсть, та же скорость. Единственная разница в том, что вместо коньков используются специальные сани, а вместо одной клюшки — две с шипами, которыми игроки отталкиваются.

География следж-хоккея в России пока скромна и представлена всего десятью городами — Москва, Санкт-Петербург, Алексин, Ижевск, Оренбург, Самара, Тула, Уфа, Чебоксары, Ханты-Мансийск. 8 взрослых следж-хоккейных клубов и 2 юношеские команды. Если для участников зарубежных команд следж-хоккей скорее хобби. У наших ребят — дело всей жизни, единственный шанс добиться чего-то значимого в жизни и спорте. Каждый выход таких ребят на лед – уже победа.

Первый в России развивающий молодежный лагерь по следж-хоккею обосновался в Сочи неслучайно. В распоряжении ребят — лучшие олимпийские спортивные объекты и тренировочные базы, полностью адаптированные для людей с ограниченными возможностями. Сюда собирают лучших ребят со всей страны, главная мечта которых — попасть в сборную России и выиграть свою олимпиаду. Тренировки проходят по передовым отечественным и зарубежным методикам под руководством тренера сборной команды России. Хоккей для них — не только спорт, но и реабилитация, и социализация.