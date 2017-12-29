Старридж может перейти к "святым" на правах аренды

Нападающий "Ливерпуля" Дэниел Старридж может перейти в "Саутгемптон". "Святые" сделали предложение форварду об аренде до окончания текущего сезона.



Руководство клуба из Саутгемптона уверены, что могут заинтересовать 28-летнего футболиста в преддверии чемпионата мира-2018. Старридж получит место в основном составе, сообщает The Telegraph.



Также в интересы "святых" попали игроки "Арсенала" — Тео Уолкотт и Люк Шоу.



Напомним, "Саутгемптон" после 20 туров занимает 14-ю позицию в турнирной таблице АПЛ.