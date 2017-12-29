Рогозин вызвал к себе руководство Роскосмоса и РКК "Энергия"

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин проводит совещание с руководителями Роскосмоса и ракетно-космической корпорации "Энергия".

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил информированный источник.

Ранее Рогозин сообщил общественности о системных ошибках Роскосмоса, которые, по его мнению, привели к серии аварийных стартов.

В частности, 28 ноября 2017 года ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" не смогла вывести на орбиту 19 спутников, включая спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" 2-1.

Все они были потеряны.