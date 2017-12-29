Антон официально стал игроком махачкалинского "Анжи"

Хавбек бухарестского "Динамо" Паул Антон официально стал игроком "Анжи". Трансферная сумма игрока составила 500 тысяч евро. Трудовое соглашение подписано сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба румынского клуба.



"Я принял выгодное во всех смыслах предложение. Думаю, любой профессиональный футболист поступил бы так же. Если буду хорошо играть, вновь получу приглашение в сборную Румынии. Я перехожу в чемпионат, который сильнее румынского.

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. В "Динамо" я всегда чувствовал себя как дома",, — цитирует слова Антона Doardinamo.ro.



В сезоне-2017/18 Антон сыграл в 19 матчах чемпионата Румынии. На его счету 6 голов.