Лучший форвард Европы Кейн – лишь 35-й по заработку в чемпионате Англии

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн, ставший самым результативным футболистом 2017 года, находится на 35-й строчке в списке самых высокооплачиваемых игроков в английской премьер-лиге. Его оклад "чистыми" составляет порядка 110 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на английское издание Daily Mail, в тройку лучших в этой категории входят игроки "Манчестер Юнайтед" Поль Погба (290 тысяч фунтов) и Ромелу Лукаку (250 тысяч), а также еще три футболиста с одинаковой суммой – по 220 тысяч в неделю зарабатывают еще один игрок "МЮ" Златан Ибрагимович, а также Серхио Агуэро и Яя Туре из "Манчестер Сити".

Напомним, что руководство "Тоттенхэма" уже сделало заявление о том, что готово повысить оклад футболиста сборной Англии ради того, чтобы он не покидал английский клуб.

Ранее Кейн с 56-ю забитыми голами стал лучшим бомбардиром европейских ведущих чемпионатов, а также стал обладателем ряда рекордов чемпионата Англии.