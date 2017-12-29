Кальций и витамин D не защитят от перелома костей

Один из наиболее спорных вопросов в диетологии за последние десять лет звучит следующим образом: нужно ли пожилым пациентам принимать добавки витамина D и кальция? Многие специалисты считают, что они могут предотвратить переломы костей. Новое исследование показало обратное: ни кальций, ни витамин D на самом-то деле не снижают риск перелома костей.

Медики всё чаще обращают своё внимание на способы, помогающие укрепить кости. И исследователи, в свою очередь, пытаются осмыслить довольно противоречивые научные работы о связи между пищевыми добавками и риском перелома.

Недавно специалисты по-новому взглянули на этот вопрос. Они проанализировали 33 клинических испытания с участием в общей сложности более 50 тысяч человек старше 50 лет. Каждое исследование включало сравнение кальция, витамина D (или обоих компонентов сразу) с плацебо (или отсутствием лечения).

Анализ, проведённый специалистом Цзя-Го Чжао (Jia-Guo Zhao) из Тяньцзиньского центрального госпиталя, был сфокусирован на пожилых людях, которые не живут в домах престарелых, больницах или других учреждениях.

Оказалось, что добавки витамина D и кальция, по всей видимости, не гарантируют предотвращение переломов костей и переломов бедра, например, у пожилых людей. Такие добавки не имели однозначных преимуществ, независимо от дозы, пола пациента, истории переломов и количества кальция в рационе питания.

По мнению Марион Нестле (Marion Nestle) из Нью-Йоркского университета, здоровье костей включает в себя много различных аспектов питания и физической активности.

"Сохранение костей на протяжении всей жизни требует здорового питания, физической активности, избежания чрезмерного употребления алкоголя и сигарет – это хорошие советы для каждого", — говорит она.

И Нестле также считает, что врачам необходимо тщательно всё взвесить, прежде чем рекомендовать добавки кальция и витамина D здоровым людям.

Глава Ассоциации натуральной продукции Дэниэл Фабрикант (Daniel Fabricant) подчёркивает, что исследование фокусируется на здоровой части населения.

"Там много пробелов, — считает он. – Люди, у которых уже были переломы или семейные заболевания остеопорозом, всё ещё нуждаются в витамине D".

Кальций и "солнечный" витамин важны для поддержания здоровья костей в течение длительного времени, и лучший способ получить эту добавку – ежедневный приём рекомендуемой суточной дозы.

Чтобы получить достаточное количество кальция, нужно употреблять в пищу молочные продукты (молоко, сыр и йогурт) или богатую кальцием листовую зелень. А витамин D можно получить благодаря нахождению на солнце, поскольку лишь немногие продукты содержат его – жирные сорта рыбы, например, лосось.

Результаты исследования представлены в научном издании Journal of the American Medical Association.

Добавим, что ранее сообщалось о других положительных способностях витамина D: он поможет предотвратить развитие ревматоидного артрита и заживить сердца.