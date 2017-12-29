Арестован водитель микроавтобуса, прорвавшегося через границу в Выборге

На два месяца арестован водитель микроавтобуса, прорвавшегося из Финляндии через российскую границу, передает РИА Новости. Речь идет о жителе Выборга – Николае Шуляре 1980 года рождения. Пассажир автомобиля – гражданин Финляндии 1982 года рождения – задержан на 72 часа.

Обоим предъявили обвинение в применении насилия в отношении сотрудника Выборгской таможни.

Утром 27 декабря таможенник сел в машину под управлением Шуляра, чтобы провести специализированный досмотр перевозимого груза. На заднем сиденье находился пассажир. Микроавтобус во время досмотра двинулся в сторону выезда с таможенного поста, однако не повернул в нужную сторону, сбил шлагбаум и выехал с таможни. Водитель направил на таможенника предмет, похожий на пистолет, и потребовал покинуть транспортное средство.

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Завязалась борьба, и в итоге таможенника попросту вытолкнули из движущегося автомобиля. Нарушители бросили автомобиль в поселке Торфяновка и скрылись, однако вечером сами пришли в таможню для дачи показаний.