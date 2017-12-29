Лыжница Белорукова не примет участия в "Тур де Ски"

Россиянка Юлия Белорукова не сможет принять участия в лыжной многодневке "Тур де Ски" из-за полученной травмы. По словам тренера лыжницы Маркуса Крамера, спортсменка травмировала лицо и шею.

"Она неудачно упала и сломала нос, – приводит слова Крамера ТАСС. – Кроме того, она еще немного повредила шею".

Изначально участие Белоруковой в гонке планировалось, однако позже стало известно о ее повреждениях. В результате на "Тур де Ски" отправятся российские лыжницы Анастасия Седова, Наталья Непряева, Мария Гущина, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко и Алиса Жамбалова.

Напомним, что лыжное соревнование стартует 30 декабря 2017 года и завершится 7-го января 2018-го. Многодневка проходит в трех странах: Швейцарии, Германии и Италии.