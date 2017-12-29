Задержан предполагаемый виновник аварии на Сходненской

На северо-западе Москвы задержан водитель автомобиля, который врезался в автобус, после чего тот въехал в остановку. Об этом говорится на странице Департамента транспорта Москвы в Twitter.

Как напоминает "Интерфакс", авария произошла утром 29 декабря. В районе дома №37 по улице Сходненская водитель автобуса при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта. Никто не погиб, пострадали три человека.

Состояние одного из пострадавших (мужчины 41 года) оценивается врачами как тяжелое .Состояние еще двух человек оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

На месте ДТП работает полиция и сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства аварии выясняются.