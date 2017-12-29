Игрок "Зенита" Паредес женился в Аргентине

Полузащитник питерского "Зенита" Леандро Паредес сыграл свадьбу в Аргентине. Церемония бракосочетания прошла в его родном городе Буэнос-Айресе.

Также на мероприятии присутствовал его одноклубник Себастьян Дриусси.

Напомним, Паредес перешел в стан "сине-бело-голубых" летом 2017 года. На его счету 19 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи.