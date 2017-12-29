Мадридский "Реал" признан лучшим клубом 2017 года

На ежегодной церемонии награждения Globe Soccer Awards, которая состоялась 28-го декабря в Дубае, были определены главные лауреаты года. Самую большую часть номинаций получили представители мадридского "Реала". Сам клуб был признан лучшим по итогам 2017-го года. "Сливочные" за минувший год одержали победу в чемпионате Испании, Суперкубке страны, Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА.

Также были отмечены Криштиану Роналду и Зинедин Зидан, которые стали лучшим футболистом и лучшим тренером соответственно. Португалец обошел в споре за это звание таких игроков, как Неймара и Килиана Мбаппе из "Пари Сен-Жермен", Лионеля Месси из "Барселоны", Пауло Дибалу и Джанлуиджи Буффона из "Ювентуса", а также Серхио Рамоса из "Реала".

Француз же был избран из компании таких коллег, как Антонио Конте ("Челси"), Жозе Моуриньо ("Манчестер Юнайтед") и Массимилиано Аллегри ("Ювентус").