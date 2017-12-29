Бывший руководитель Росграницы признан виновным в мошенничестве

Мещанский суд Москвы признал виновным в мошенничестве бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова, передает ТАСС. Гособвинение просило приговорить Безделова к 10 годам колонии.

По версии следствия, Безделов похитил средства, выделенные государством на обустройство пунктов пропуска. В 2009 году он создал преступную группу, куда входили другие чиновники и руководители, бизнесмены и заместитель Безделова. В итоге с 2009 по 2013 год преступники смогли похитить и легализовать 490 миллионов рублей из бюджета.