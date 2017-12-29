Суд рассмотрит жалобу Навального на ЦИК 30 декабря

Верховный суд рассмотрит жалобу Алексея Навального на отказ Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. Жалоба будет рассмотрена 30 декабря в 11:00.

25 декабря ЦИК принял решение отказать инициативной группе, которая хотела выдвинуть оппозиционера. По закону осужденный за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости, уточняет РИА Новости. А Навальный был условно осуждён по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".