Суд заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии

Тверской суд Москвы заочно приговорил основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к 9 годам колонии общего режима. Он был признан виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 миллиарда рублей.

Также Браудеру присудили штраф в размере 200 тысяч рублей, передает ТАСС. Его партнеру — Ивану Черкасову – суд назначал наказание в виде 9 лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, суд взыскал с Браудера и Черкасова 4,2 миллиарда рублей, а также запретил им в течение трех лет заниматься предпринимательской деятельностью в России.

Приговор пока не вступил в законную силу, но защита уже заявила о намерении обжаловать судебный акт в Мосгорсуде.

По данным следствия, Браудер и Черкасов были руководителями компании "Дальняя степь". Фактически, она была "фирмой-пустышкой". По бумагам ее сотрудниками были инвалиды, что позволило иностранной компании получить большие льготы по налогам. Через нее же впоследствии шла скупка акций "Газпрома" — 37,5 миллионов.

Потом эта компания была обанкрочена, ее акции проданы, а вырученные за них 2,8 миллиарда рублей выведены на Кипр. Как полагают следователи, преступную схему Браудеру и Черкасову помог разработать юрист Сергей Магнитский.