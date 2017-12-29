Пенсия в Москве превысит 17 тысяч рублей

Согласно постановлению правительства Москвы, с 1 января в столице размер городского социального стандарта пенсионера увеличивается на 21% — с 14500 до 17500 рублей в месяц.

Как передает "Интерфакс", речь идет, в том числе и о пенсионерах, которые проживают в столице России не менее 10 лет. Всего же речь идет о примерно 1 миллионе 400 тысячах человек.

Помимо этого с января 2018 года значительно вырастут социальные выплаты нуждающимся москвичам. Так, ежемесячное пособие на ребенка будет составлять от 4000 до 15000 рублей.

Семьи, где есть дети инвалиды, получат раз в год 10000 рублей на покупку школьной формой.

Не забыли в московском правительстве и про другие категории граждан. Так, выплаты Героям Советского Союза и РФ увеличили на 9000 рублей – до 25 тысяч. Их родным будут платить на 7000 рублей больше — до 15 тысяч.

Увеличена на 5000 рублей и единовременная сумма тем, кому больше 100 лет. Теперь она составляет 15000 рублей.

Вводится социальная выплата пенсионерам, которые являются народными и заслуженными артистами СССР, РСФСР и России. Она составит 30 тысяч рублей ежемесячно.