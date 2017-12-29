Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Дома, в кругу родных и близких – так встретит Новый год президент России Владимир Путин. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Новый год для главы государства – семейный праздник. "Так же традиционно будет и в этом году", — добавил Песков.