ФХМР: единственная проблема бенди в России – посещаемость

Член исполкома Федерации хоккея с мячом (бенди) России Сергей Мяус поделился своими соображениями насчет того, какие проблемы существуют в соревнованиях, которые проводятся в России. По его словам, проблема лишь одна.

"Единственной проблемой, которая на сегодняшний день присутствует в бенди, является низкая посещаемость, — приводит слова Мяуса ТАСС. – Я уже неоднократно говорил, что беда хоккея с мячом – это инфраструктура. Если будут строить новые стадионы с хорошим льдом, организовывать перформансы с качественным озвучиванием и предматчевыми шоу, тогда наш спорт приобретет новый окрас и получит движение вперед".

"В этом смысле хорошим примером является Швеция, где уже давно большинство игр перевели под крышу. Недавно там состоялись предновогодние игры чемпионата страны, которые собрали в Стокгольме 6500 зрителей. Если говорить о перспективах бенди в ледовых дворцах, где проходят матчи по хоккею с шайбой, то если будет равенство, тогда, на мой взгляд, у хоккея с мячом есть все шансы выйти на лидерские позиции в плане аудитории".

Напомним, что с 28 января по 4 февраля 2018 года пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом. Примечателен формат проведения: турнир разделен на две группы, где матчи группы А пройдут в российском Хабаровске, группы В – в китайском Харбине.