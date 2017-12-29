КХЛ."Нефтехимик" в овертайме дожал "Авангард"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" на своем льду принимал нижнекамский "Нефтехимик". В основное время команды не выявили победителя, а в овертайме гости смогли забросить победную шайбу и одержать победу со счетом 3:2.

Хоккеисты "Нефтехимика" уже в первом периоде повели с комфортным счетом 2:0, когда отличились Дамир Шарипзянов и Павел Куликов. Однако во втором игровом отрезке омичи смогли вернуться в игру – Ансель Галимов и Дмитрий Кугрышев с разницей в семь минут забили по шайбе и выровняли счет в матче 2:2.

До конца основного времени команды не смогли отличиться, переведя игру в овертайм. Но в дополнительное время, спустя 32 секунды после его начала, Андрей Нестрашил забил решающую шайбу и принес "Нефтехимику" выездную победу над "Авангардом" – 3:2.

Команда из Нижнекамска после этой победы набрала 82 очка и занимает четвертую позицию в Восточной конференции. "Авангард" с 74 баллами – на второй строчке.