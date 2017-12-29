У входов в метро Москвы поставят бетонные блоки

В Москве у входов на самые загруженные станций метро, а также в местах массовых скоплений людей установят около 800 бетонных заграждений в Москве до 30 декабря для обеспечения безопасности на новогодние каникулы, передает ТАСС. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.

Работа по организации безопасных пространств, оборудованных заграждениями, препятствующими проникновению большегрузного транспорта в места массового скопления людей, ведется в Москве не первый год.

Как сообщалось ранее, 25 декабря у станции метро "Славянский бульвар" произошло крупное ДТП. Рейсовый автобус въехал в многолюдный подземный переход. По данным медиков, четыре человека погибли, еще 11 — пострадали. Девять из них находятся в больницах: двое — в тяжелом состоянии, шестеро — в состоянии средней степени тяжести и один — в удовлетворительном.

В преддверии Нового года все московские службы, отвечающие за вопросы безопасности, переходят на усиленный режим работы.