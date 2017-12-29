Путин ужесточил наказание за вербовку террористов

В России ужесточено наказание за вербовку террористов. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, по которым наказание за вербовку в ряды террористических организаций будет караться тюремным заключением вплоть до пожизненного. Кроме того, в УК введено новое понятие "пропаганда терроризма".

За пропаганду терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного в течение трех лет. Если это преступление было совершено с использованием, СМИ, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, то максимальное наказание может составить 7 лет тюрьмы, сообщает РИА Новости.

В России ужесточается наказание за финансирование терроризма, за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных следующими статьями — 205 "Террористический акт", 205.3 "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", 205.4 "Организация террористического сообщества и участие в нем", 205.5 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", части 3 и части 4 статьи 206 "Захват заложника", части 4 статьи 211 "Угон судна воздушного или водного транспорта, сопряженные с совершением теракта", статья 361 "Акт международного терроризма" Уголовного кодекса России. Также усилена ответственность за вооружение или подготовку лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений. Закон о внесении поправок в Уголовный кодекс России размещен на портале правовой информации.

В настоящее время за все перечисленные выше преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Теперь же они будут наказываться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненным заключением. Но и это не все: также предусмотрен штраф от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или перечисление зарплаты или иного дохода осужденного в пользу пострадавших от его действий людей на срок от двух до четырех лет.

Но ситуация меняется, если эти преступления совершены с использованием служебного положения. Тогда преступнику грозят от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо без такового. Также эта статья предусматривает пожизненное лишение свободы. За эти преступления в действующем кодексе было предусмотрено лишения свободы от 8 до 15 лет.