Моуриньо – о Ван Дейке: он – самый дорогой защитник в истории, но лучше ли он Мальдини и Фердинанда?

Португальский наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал трансфер защитника Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 75 миллионов фунтов. По его словам, это типичное положение дел в современном футболе.

"Реальность такова, что если они считают этого игрока подходящим и действительно хотят видеть его у себя в команде, то им придется либо потратить определенную сумму, либо отказаться от этого игрока, — цитирует португальца "Спорт-экспресс" со ссылкой на Mirror. – Таков рынок на данный момент. Неправильно сравнивать суммы, которые тратятся сейчас с прежними суммами. Я даже не говорю о том, что было десять лет назад. Нельзя сопоставить даже то, что происходило всего три года назад".

"Ван Дейк – самый дорогой защитник в истории футбола, но был ли он лучше Паоло Мальдини, Джузеппе Бергоми или Рио Фердинанда? Да, иногда приходится платить сумасшедшие деньги, но если не делать этого, можно остаться без трансферов вообще. Все очень просто, так что никакой критики в сторону "Ливерпуля".

Ранее стало известно о сделке между "Саутгемптоном " и "Ливерпулем", по итогам которой Ван Дейк стал игроком "красных" за рекордную для ливерпульцев сумму. Также эта сделка установила рекорд по дороговизне для игрока его амплуа – официально Ван Дейк стал самым дорогостоящим защитником мира за всю историю футбола.