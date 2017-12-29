Удивительное спасение: женщина-волонтер провалилась в колодец и нашла мальчика

Необычная, а главное счастливая история спасения в Татарстане. Женщина-волонтер, которая участвовала в поисках пропавшего под Казанью 10-летнего мальчика, провалилась в заметенный снегом колодец. И там, по воле случая, оказался ребенок. Если бы школьника нашли на час позже, он мог погибнуть от переохлаждения. В заснеженном колодце мальчик провел почти сутки. Все это время его искали более ста человек.

Отец 10-летнего Булата уговаривает сына рассказать об удивительном спасении. Мальчику непросто вспоминать первый день новогодних каникул, который едва не стал для него последним в жизни.

"Начал звать на помощь, потом начал карабкаться и мне не хватало 20-30 см. Я начал засыпать, долго просидел там и очень сильно замерз", — рассказывает Булат Мухаметшин.

После прогулки Булат не вернулся домой. Не было его ни у родственников, ни у друзей. На поиски поднялись сотни жителей Черемшана и соседних сел.

"С глубины трех метров даже взрослому человеку выбраться очень сложно, ребенку тем более. Пытался сам выбраться, вставал на ледянки, прижимал их к стенке. Обувь была скользкой, он даже снял обувь, чтобы приподняться", — говорит начальник Черемшанского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России по республике Татарстан Фарит Яруллин.

В Черемшне в тот день шла сильная метель, открытый люк был полностью запорошен снегом. На дне колодца 10-тилетний Булат провел около восьми часов. Счет шел на минуты. Сотрудники МЧС и МВД вместе с добровольцами осматривали, буквально, каждый квадратный метр — овраги, леса, тоннели.

"Искали недалеко от дома, но представить не могли, что он сидит буквально рядом с домом, в этом колодце. Когда нашли — радость была неимоверная", — говорит отец Булата Рушан Мухаметшин.

Мальчика обнаружила Гулия Яруллина — супруга начальника пожарного гарнизона. В этот вечер она была среди добровольцев, которые шли цепочкой по краю села. Женщина провалилась в тот же колодец, получила компрессионный перелом позвоночника.

"Я говорю: не бойся, не бойся, — там не до своих болей было, мы, говорю, тебя искали, мы тебя нашли. Он очень обрадовался, он даже запрыгал, смеяться начал, а потом сверху там говорят: похоже, там она не одна: я ответила, что мальчик нашелся", — рассказывает начальник управления гражданской защиты Черемшанского района республики Татарстан Гулия Яруллина.

Лечение и реабилитация может занять больше года. Но этот Новый год Гулия запомнит на всю жизнь. Спасенный Булат чувствует себя нормально и навещает семью, благодаря которой ему удалось выжить.