Новости Общество

Все видео этой рубрики
29 декабря 201720:40 Станислав Назаров

Удивительное спасение: женщина-волонтер провалилась в колодец и нашла мальчика

Читайте нас в Telegram

Необычная, а главное счастливая история спасения в Татарстане. Женщина-волонтер, которая участвовала в поисках пропавшего под Казанью 10-летнего мальчика, провалилась в заметенный снегом колодец. И там, по воле случая, оказался ребенок. Если бы школьника нашли на час позже, он мог погибнуть от переохлаждения. В заснеженном колодце мальчик провел почти сутки. Все это время его искали более ста человек.

Отец 10-летнего Булата уговаривает сына рассказать об удивительном спасении. Мальчику непросто вспоминать первый день новогодних каникул, который едва не стал для него последним в жизни.

"Начал звать на помощь, потом начал карабкаться и мне не хватало 20-30 см. Я начал засыпать, долго просидел там и очень сильно замерз", — рассказывает Булат Мухаметшин.

После прогулки Булат не вернулся домой. Не было его ни у родственников, ни у друзей. На поиски поднялись сотни жителей Черемшана и соседних сел.

"С глубины трех метров даже взрослому человеку выбраться очень сложно, ребенку тем более. Пытался сам выбраться, вставал на ледянки, прижимал их к стенке. Обувь была скользкой, он даже снял обувь, чтобы приподняться", — говорит начальник Черемшанского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России по республике Татарстан Фарит Яруллин.

В Черемшне в тот день шла сильная метель, открытый люк был полностью запорошен снегом. На дне колодца 10-тилетний Булат провел около восьми часов. Счет шел на минуты. Сотрудники МЧС и МВД вместе с добровольцами осматривали, буквально, каждый квадратный метр — овраги, леса, тоннели.

"Искали недалеко от дома, но представить не могли, что он сидит буквально рядом с домом, в этом колодце. Когда нашли — радость была неимоверная", — говорит отец Булата Рушан Мухаметшин.

Мальчика обнаружила Гулия Яруллина — супруга начальника пожарного гарнизона. В этот вечер она была среди добровольцев, которые шли цепочкой по краю села. Женщина провалилась в тот же колодец, получила компрессионный перелом позвоночника.

"Я говорю: не бойся, не бойся, — там не до своих болей было, мы, говорю, тебя искали, мы тебя нашли. Он очень обрадовался, он даже запрыгал, смеяться начал, а потом сверху там говорят: похоже, там она не одна: я ответила, что мальчик нашелся", — рассказывает начальник управления гражданской защиты Черемшанского района республики Татарстан Гулия Яруллина.

Лечение и реабилитация может занять больше года. Но этот Новый год Гулия запомнит на всю жизнь. Спасенный Булат чувствует себя нормально и навещает семью, благодаря которой ему удалось выжить.

Коротко

20:56

Бывшему главе Росграницы дали 9 лет колонии

19:25

У входов в метро Москвы поставят бетонные блоки

18:36

Из-за взрыва в ночном клубе пострадали более 30 человек

18:35

ДТП на Алтае: погибли 5 человек

16:30

Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал Жириновского

15:05

Две станции метро закрыты из-за задымления в Петербурге

14:30

Израиль поразил цели ХАМАС в Газе в ответ на обстрел

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Бывшему главе Росграницы дали 9 лет колонии

Бывшему главе Росграницы дали 9 лет колонии

1 час назад
У снесшего остановку автобуса были исправные тормоза

У снесшего остановку автобуса были исправные тормоза

4 часа назад
В деле о крушении "Боинга" над Донбассом появились новые факты

В деле о крушении "Боинга" над Донбассом появились новые факты

2 часа назад
В Москве установлен новый температурный рекорд

В Москве установлен новый температурный рекорд

50 минут назад
Жареный гусь, катание на лыжах и первое селфи: как Путин, Макрон и Трамп встретят Новый год

Жареный гусь, катание на лыжах и первое селфи: как Путин, Макрон и Трамп встретят Новый год

1 час назад
Удивительное спасение: женщина-волонтер провалилась в колодец и нашла мальчика

Удивительное спасение: женщина-волонтер провалилась в колодец и нашла мальчика

2 часа назад
Подарок на целый год: обзор лучших книг по науке и технике

Подарок на целый год: обзор лучших книг по науке и технике

8 часов назад
Лотерея: 10 историй о том, как потерять все деньги

Лотерея: 10 историй о том, как потерять все деньги

11 часов назад
За кадром "Иронии судьбы": актеры знаменитого фильма встретились в "Прямом эфире"

За кадром "Иронии судьбы": актеры знаменитого фильма встретились в "Прямом эфире"

4 часа назад
Владимир Машков: "Движение вверх" - история людей с их жизнями и трагедиями

Владимир Машков: "Движение вверх" - история людей с их жизнями и трагедиями

10 часов назад
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

25.12.2017 08:37
Только лучшие сериалы для телезрителей "России"

Только лучшие сериалы для телезрителей "России"

5 часов назад
Главные новогодние концерты на телеканале "Россия 1"

Главные новогодние концерты на телеканале "Россия 1"

5 часов назад
Выбор редакции: новости, которые удивили и насмешили в уходящем году

Выбор редакции: новости, которые удивили и насмешили в уходящем году

5 часов назад
Будущее ярче, чем когда-либо: Путин обратился к американцам в трейлере сериала Netflix

Будущее ярче, чем когда-либо: Путин обратился к американцам в трейлере сериала Netflix

7 часов назад
ДТП возле "Славянского бульвара": водителю автобуса стало плохо с сердцем

ДТП возле "Славянского бульвара": водителю автобуса стало плохо с сердцем

7 часов назад
Русская студентка шокировала лондонцев Lamborghini, покрытым стразами Swarovski

Русская студентка шокировала лондонцев Lamborghini, покрытым стразами Swarovski

7 часов назад
Американцы вывезли главарей ИГ из Дейр-эз-Зора

Американцы вывезли главарей ИГ из Дейр-эз-Зора

8 часов назад
Ураганы, теракты, домогательства: события 2017-го по версии западных СМИ

Ураганы, теракты, домогательства: события 2017-го по версии западных СМИ

8 часов назад
Телеканал "Россия" покажет фильм "Последний богатырь" 1 января

Телеканал "Россия" покажет фильм "Последний богатырь" 1 января

26.12.2017 13:28
Кадыров отказался вернуться в Facebook

Кадыров отказался вернуться в Facebook

14 минут назад
Хоккеисты российской молодежки выиграли у белорусской сборной

Хоккеисты российской молодежки выиграли у белорусской сборной

15 минут назад
Людмила Алексеева борется за включение экс-сенатора Изместьева в список на помилование

Людмила Алексеева борется за включение экс-сенатора Изместьева в список на помилование

34 минуты назад
Пучков вручил медаль мужчине, спасшему семью из горящей квартиры

Пучков вручил медаль мужчине, спасшему семью из горящей квартиры

1 час назад
ФИФА не нуждается в информации Родченкова

ФИФА не нуждается в информации Родченкова

1 час назад
Затянувшееся шоу и вдохновляюще низкий рейтинг: кто мешает Трампу сделать Америку великой

Затянувшееся шоу и вдохновляюще низкий рейтинг: кто мешает Трампу сделать Америку великой

2 часа назад
Путин ужесточил наказание за вербовку террористов

Путин ужесточил наказание за вербовку террористов

2 часа назад
У входов в метро Москвы поставят бетонные блоки

У входов в метро Москвы поставят бетонные блоки

3 часа назад
Планы космического масштаба: российская космонавтика в 2018 году

Планы космического масштаба: российская космонавтика в 2018 году

4 часа назад
Из-за взрыва в ночном клубе пострадали более 30 человек

Из-за взрыва в ночном клубе пострадали более 30 человек

4 часа назад
"Титаник" подняли со дна. В игре

"Титаник" подняли со дна. В игре

4 часа назад
Польза есть: жировые отложения защищают от инфекций

Польза есть: жировые отложения защищают от инфекций

4 часа назад
В 2018 году в России запустят новый автомобильный завод

В 2018 году в России запустят новый автомобильный завод

4 часа назад
Идентификация микроорганизмов по ДНК успешно испытана на борту МКС

Идентификация микроорганизмов по ДНК успешно испытана на борту МКС

5 часов назад
10 самых ярких достижений физики 2017 года

10 самых ярких достижений физики 2017 года

5 часов назад
Эксперты: картофель может подорожать в 2018 году

Эксперты: картофель может подорожать в 2018 году

6 часов назад
Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал Жириновского

Выборы-2018: ЦИК зарегистрировал Жириновского

6 часов назад
Жителям Балашихи скоро станет легче: процесс дегазации полигона запущен

Жителям Балашихи скоро станет легче: процесс дегазации полигона запущен

6 часов назад
Парадная форма российских спортсменов на Олимпиаде обрела цвет

Парадная форма российских спортсменов на Олимпиаде обрела цвет

6 часов назад
Погода на выходные: новогодняя осень

Погода на выходные: новогодняя осень

7 часов назад
Обстрел коптской церкви в Египте: погибли 10 человек

Обстрел коптской церкви в Египте: погибли 10 человек

8 часов назад
Турция получила кредит на С-400. Контракт подписан

Турция получила кредит на С-400. Контракт подписан

9 часов назад
Число пострадавших при теракте в Петербурге возросло до 18

Число пострадавших при теракте в Петербурге возросло до 18

9 часов назад
Суд заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии

Суд заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии

10 часов назад
В обращение вошли монеты с персонажами мультфильмов

В обращение вошли монеты с персонажами мультфильмов

12 часов назад
Apple удешевит замену батареи iPhone в качестве извинения

Apple удешевит замену батареи iPhone в качестве извинения

12 часов назад
Парад снегурочек. Фотолента

Парад снегурочек. Фотолента

13 часов назад
Кино о легендарной игре: "Движение вверх" показали в Минске

Кино о легендарной игре: "Движение вверх" показали в Минске

13 часов назад
Остаются в 2017-м: технологии, сервисы и гаджеты, не пережившие уходящий год

Остаются в 2017-м: технологии, сервисы и гаджеты, не пережившие уходящий год

13 часов назад
Дом музыки приглашает на VIII Рождественский фестиваль духовной музыки

Дом музыки приглашает на VIII Рождественский фестиваль духовной музыки

28.12.2017 17:10
Все "Три богатыря": что нужно помнить перед походом на премьеру

Все "Три богатыря": что нужно помнить перед походом на премьеру

28.12.2017 10:03
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

28.12.2017 05:42
Триумф на Триумфальной площади: финалисты "Синей птицы" сыграли с мэтрами джаза

Триумф на Триумфальной площади: финалисты "Синей птицы" сыграли с мэтрами джаза

27.12.2017 21:37