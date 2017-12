Затянувшееся шоу и вдохновляюще низкий рейтинг: кто мешает Трампу сделать Америку великой

"Не хуже чем у Обамы в 2009-м" — так Дональд Трамп прокомментировал предновогодний выпуск программы "Друзья" на его любимом Fox News. Журналисты выяснили, что даже несмотря на травлю с мексиканской стеной и русским следом, 45-й американский президент не уступает рейтингам 44-го. И это Трампа вдохновило. Он продолжил давить на тех, кто, по его мнению, мешает "сделать Америку снова великой".

While the Fake News loves to talk about my so-called low approval rating, @foxandfriends just showed that my rating on Dec. 28, 2017, was approximately the same as President Obama on Dec. 28, 2009, which was 47%...and this despite massive negative Trump coverage & Russia hoax!