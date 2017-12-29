Затянувшееся шоу и вдохновляюще низкий рейтинг: кто мешает Трампу сделать Америку великой

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Америка выбрала Трампа 2 часа назад
Затянувшееся шоу и вдохновляюще низкий рейтинг: кто мешает Трампу сделать Америку великойЧитайте нас в Telegram
"Не хуже чем у Обамы в 2009-м" — так Дональд Трамп прокомментировал предновогодний выпуск программы "Друзья" на его любимом Fox News. Журналисты выяснили, что даже несмотря на травлю с мексиканской стеной и русским следом, 45-й американский президент не уступает рейтингам 44-го. И это Трампа вдохновило. Он продолжил давить на тех, кто, по его мнению, мешает "сделать Америку снова великой".
While the Fake News loves to talk about my so-called low approval rating, @foxandfriends just showed that my rating on Dec. 28, 2017, was approximately the same as President Obama on Dec. 28, 2009, which was 47%...and this despite massive negative Trump coverage & Russia hoax!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 декабря 2017 г.
"Несмотря на то, что средства фальшивой информации любят говорить о так называемых низких рейтингах одобрения, в программе Fox&Friends только что показали, что мой рейтинг примерно такой же, что и у президента Обамы в 2009 году, когда он был равен 47%, и это несмотря на массированное негативное освещение и фальшивку с Россией!" – написал Дональд Трамп в своем Twitter.
Получасовое интервью New York Times, которое Дональд Трамп дал репортеру газеты в своем гольф-клубе во Флориде сразу после ланча, не было запланированным, но точно было необходимым. Расследование спецпрокурора Мюллера затянулось настолько, что вредит не просто американскому президенту, но и всей Америке.
"Это приводит к тому, что наша страна выглядит в неприглядном свете, ставит ее в очень плохое положение. Так что, чем быстрее все это завершится, тем лучше для страны", — подчеркнул Дональд Трамп.
Никакого сговора с Россией не было. Эту мысль Трамп повторил журналисту либеральной газеты шестнадцать раз, но даже если бы повторил все сто, его снимающих коллег все равно не переубедить.
"Президент Трамп повторял это снова и снова, пытаясь прикрыть себя от обвинений в сговоре. Но мы же не утверждаем, что сговор был, это не доказано. Мы утверждаем, что российское вмешательство точно было, а президент Трамп говорит, что не было. Но оно было!" – настаивает редактор сайта Politifact.
Запутавшийся в полутора мыслях редактор и сам пытается вывести Трампа на чистую воду. Тот же сайт Politifact запустил некий Trump-O-Meter. Там отслеживают, насколько американский президент выполняет предвыборные обещания. Судя по диаграмме, пока, скорее, справляется.
Республиканцы же (на первом этапе многие и среди них поддерживали расследование ФБР) теперь все чаще говорят, что пришла пора заняться самим Бюро.
"Они вложили в это антитрамповское досье много необъективной информации, много лживых новостей. И они пытаются выдать его за материал, подготовленный сотрудниками разведслужб! И если ФБР пользуется этим досье, а оно содержит непроверенную информацию, чтобы запускать такое расследование — я думаю, это должно вызывать очень серьезное беспокойство. Сейчас мы ищем ответы на появившиеся у нас вопросы. И мы добьемся этих ответов!" – обещает конгрессмен Рон Десантис.
Чем дальше тянет Мюллер, тем чаще его расследование становится предметом теле- и даже мультпародий. В "Симпсонах" Трамп предлагает спецпрокурору взятку.
В эфире CBS Мюллеру прорваться в Белый дом помогает чудо-женщина.
- Чтобы пробраться в Белый дом, нам понадобится мой истребитель-невидимка. Затем мы пророем туннель под садом в Белом доме. Проникнем в Овальный кабинет, — предлагает женщина-супергерой.
- Или мы просто воспользуемся моим пропуском в Белый дом, — предлагает ей играющий спецпрокурора актер.
У выдуманных героев все выходит как по маслу. Трамп вынужден бежать с рабочего места. У реальных следователей все наоборот. Каждый день пустой работы к увольнению приближает их самих.
В том же интервью журналист The New York Times Майкл Шмидт напомнил, что люди Мюллера сначала обещали управиться ко Дню благодарения, потом к Рождеству, на носу уже Новый год, а дело так и не закончено. Не сообщают конкретных дат завершения дела даже самому американскому президенту.
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