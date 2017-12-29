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Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 2 часа назад

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29 декабря 201720:40 Андрей Медведев

В деле о крушении "Боинга" над Донбассом появились новые факты

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Новые факты в деле о крушении малайзийского "Боинга" над Донбассом в июле 2014 года ставят под сомнение выводы следствия в Нидерландах. Местные жители уверены, что самолет, на борту которого находились почти 300 человек, сбила ракета, запущенная с территории села Зарощенское. В тот момент его контролировали украинские военные. Эти показания подтверждают результаты экспертизы разработчика "Буков", корпорации "Алмаз-Антей". Голландские специалисты ее проигнорировали.

В тот день, когда в небе над Донецкой областью был сбит малайзийский "Боинг", Андрей Костин был в Шахтерске. Заехал на рынок по делам. В тот день он и еще десятки человек слышали грохот в небе (как показалось, со стороны Грабова) и видели какой-то белый шлейф.

"Я направился в село Грабово. Там я уже увидел самолет разбитый, горящий. Ну, и трупы людей", — рассказывает Андрей Костин.

Андрей тогда служил в ополчении, и с чьих позиций летела ракета, говорит уверенно. Любой житель города тогда знал, где начинаются посты ВСУ.

- ВСУ находилось, начиная от окраин Шахтерска, Амвросиевки. И туда все границы полностью находились под ВСУ.

- И в какую сторону полетела ракета?

- В сторону Петропавловки, Грабово. В эту сторону.

Собственно, вот они, давно отбитые ополченцами позиции ВСУ на возвышенности сразу за городом. Брошенные огневые точки смотрят пустыми амбразурами на Шахтерск и окрестные села. Здесь до сих пор валяются бутыли из-под воды, сигаретные пачки, консервные банки. Все украинское. А еще два года назад на этих позициях валялись форма украинских военных и даже боеприпасы со складов ВСУ.

Этот пост, как и соседний, был организован так, чтобы контролировать Шахтерск и прикрывать село Зарощенское. Причем появились посты незадолго до трагедии рейса МН17 (это легко проверить по картам сервиса Google, там можно посмотреть состояние на определенную дату). Вот на этих картах постов еще нет, а вот тут — всего несколько дней прошло — они уже есть. И прикрывают они направление Шахтерск-Зарощенское, что вряд ли случайно.

"Боинг" компании "Малайзийские авиалинии" разбился 17 июля 2014 года над Донецкой областью. В западных СМИ сразу же, буквально в первые часы, стали появляться сообщения о том, что самолет сбили ополченцы, что ЗРК "Бук" был переброшен в Донецкую область аж из России. И такую версию выдвигали не только журналисты, об этом открыто, не стесняясь, говорили западные политики.

И три года спустя об этом говорят по-прежнему, хотя доказательств этого так и не появилось. Какие-то невнятные фото, записи якобы перехваченных переговоров якобы русских наемников (такое можно записать хоть дома, хоть в студии) вряд ли можно считать доказательствами.

А вот кадры из репортажей украинских каналов с подписью "Системы "Бук" охраняют небо в зоне АТО" вполне недвусмысленно свидетельствуют, что зенитно-ракетные комплексы на Донбассе были. И даже ясно у кого. А отчасти даже понятно, где они располагались.

- Сюда подъехать даже было невозможно, тупо не пропускали никуда. В этом районе стояли укропы. Вот это примерно ихнее расположение, было видно ихнюю машину, радары.

Село Зарощенское не раз специалисты называли местом возможно пуска ракеты по малайзийскому "Боингу". Например, концерн "Алмаз-Антей", производящий ЗРК "Бук", провел три эксперимента: смоделировали попадание ракеты в лайнер с учетом выявленных повреждений на корпусе "Боинга". По мнению специалистов, пуск ракеты, скорее всего, был произведен именно из района Зарощенского.

А не так давно бывший офицер ВСУ Юрий Батурин, начальник командного пункта зенитно-ракетных войск Украины, рассказал, что через несколько дней после трагедии в его часть пришла колонна тягачей 156-го зенитно-ракетного полка, они перебазировали технику в район села Зарощенское. В том числе и установку "Бук".

"Давайте, я вам поясню. Сбили "Боинг", все ходят, обсуждают. Тут приезжают эти товарищи. Колонна эта — МАЗы такие с платформами. Я получаю распоряжение, что там остановится колонна. Ну, ради Бога. Получил, выполнил. Все легко и просто. Они приехали. Там контрактники вот такие вот (стучит по дереву). Ходишь с ними вечером, разговариваешь: Ребята, чего, как, кого возили? Где были, чего видели, что слышали? Да вот там "Бук" перевезли. Куда перевезли? Туда перевезли", — рассказывает Юрий Батурин, в 2014 году начальник командного пункта воинской части №1215 Вооруженных сил Украины.

Впрочем, все годы расследования катастрофы рейса МН17 голландские следователи, кажется, даже не рассматривали версию о пуске ракеты украинскими военными. Как раз наоборот. Скажем, в Грабово, которое контролировали ополченцы, голландские следователи приезжали, а на позиции ВСУ в Зарощенском — нет.

И вообще, создается ощущение, что международная комиссия старательно пытается подогнать любые факты — реальные, не совсем реальные и откровенно фабрикованные как бы улики — под один готовый, политически необходимый, ответ.

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