Пучков вручил медаль мужчине, спасшему семью из горящей квартиры

В Москве наградили Александра Несяева. Водителю мусороуборочной машины вручили медаль за отвагу на пожаре. Он первым заметил женщину и двух детей, которые никак не могли выбраться из горящей квартиры — окна были заблокированы решетками, а путь к двери отрезан огнем.

Он скромно стоит в строю вместе с профессиональными спасателями. Хотя сам — гражданский. Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков в пятницу награждает лучших из лучших. Среди них Александр Несяев — 21-летний герой, спасший из огня женщину с детьми. "Вручаю вам боевую награду, желаю удачи, добра, благополучия", — сказал министр.

Александр — водитель мусоровоза. Начинает работу с четырех утра. Месяц назад приехал на вверенный ему участок и заметил дым в окне одной из квартир.

"Услышал крик и детский плач, на подоконник они поднялись и кричат: "Спасите, пожалуйста, пожар". Двери — в огне, на окнах — глухие решетки. Квартиру заволакивал едкий дым. Сначала молодой человек пытался ломом выломать крепления — не получилось. Решил действовать иначе. Подцепил один конец к машине, другой — к решетке, трос натянул и вырвал решетку", — рассказал Несяев.

На груди — медаль "За отвагу на пожаре", но героем себя Александр не считает. Правда, задумался, может спасать — это его призвание? "Все друзья, родственники говорили о том, что, не думаешь ли ты пойти работать в МЧС. Начинаю задумываться, о том, чтобы пойти", — говорит Александр.

"Каждый доброволец, волонтер, это люди, которые по зову души, сердца, готовы прийти на помощь людям и работая с нами, с профессионалами они оказывают неоценимую помощь и поддержку", — отметил Пучков.

Пожарная техника привлекла внимание Александра. Живо интересовался внутренним устройством кабины машины МЧС.

Уже завтра Александр Несяев отправится домой к маме в деревню под Пензой. Она ждет его с того самого момента, как узнала о геройском поступке сына.мчс водитель