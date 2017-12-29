КХЛ. Московское "Динамо" оступилось в Екатеринбурге

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграны еще три встречи. Матчи оказались упорными и завершились с минимальным преимуществом одной из команд.

В Екатеринбурге "Автомобилист" принимал московское "Динамо" и к 25-й минуте выигрывал 4:1. В составе хозяев отличились Андрей Обидин, Анатолий Голышев, Александр Торченюк и Николай Тимашев. У москвичей шайбу забросил Александр Петунин. В третьем периоде динамовцы Игорь Игнатушкин и Никита Комаров сократили отставание до минимума, но предотвратить четвертого поражения подряд не смогли. "Автомобилист" набрал 83 очка и занимает третье место в Восточной конференции. У "Динамо" 69 очков и седьмое место на западе.

ХК "Сочи" в Астане обыграл местный "Барыс" 3:2, причем победную шайбу Кейси Уэлмээн забросил за 36 секунд до конца третьего периода. Также у сочинцев голы провели Эрик О'Дэйл и Павел Падакин. В составе хозяев шайбы на счету Валерия Орехова и Линдена Вэя. ХК "Сочи" набрал 71 очко и занимает шестое место на Западе. У "Юарыса" 63 очка и десятая позиция на Востоке.

В Ханты-Мансийске, где "Югра" принимала уфимский "Салават Юлаев". Гости трижды вырывались вперед – шайбы на счету Андрей Бурдакова, Илья Зубов и Энвер Лисин. Но Константин Майоров, Антон Соколов и Трбиас Виклугж. В основное время нчья 373. За секунду до конца овертайма ЛинуУмарк принес победу хозяевам 4:3.



"Салават Юланев" набрал 72 очки , что позволяет уфимцам занимать десятое место на Востоке. "Югра" имеет 42 очка, что позволяет югорчанам занимать только предпоследнее 13 место в Западной конференций.