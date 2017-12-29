Андрей Скабелка покинул пост главного тренера "Авангарда"

В Континентальной хоккейной лиге произошла очередная тренерская отставка. Своего поста лишился главный тренер омского "Авангарда" Андрей Скабелка.

Решение о расставание с белорусским специалистом было принято после того, как "Авангард" уступил дома в овертайме "Нефтехимику" из Нижнекамска 2:3. Руководство клуба осталось недовольным работой Скабелки и решило его уволить.

"Клуб надеялся на длительное и плодотворное сотрудничество с тренером, однако на данный момент как болельщиков, так и руководство клуба не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице. Очевидна необходимость качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте "Авангарда"

46-летний Андрей Скаебелка возглавлял "Авангард" с марта уходящего года. Ранее он трудился в в новосибирской "Сибири", нижегородском "Торпедо", сборной Белоруссии, новокузнецком "Металлурге".

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