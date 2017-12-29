Жареный гусь, катание на лыжах и первое селфи: как Путин, Макрон и Трамп встретят Новый год

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Новый год и Рождество 1 час назад
Жареный гусь, катание на лыжах и первое селфи: как Путин, Макрон и Трамп встретят Новый годЧитайте нас в Telegram
Кто из мировых лидеров готовит гуся, а кто катается на лыжах. Как западные лидеры отметили Рождество и как президенты будут встречать Новый год? Где будут встречать Новый год российские политики?
В основном, российские политики встретят 2017 год дома в кругу родных и близких. Владимир Путин эту традицию нарушал два раза. 31 декабря 1999 года он прилетел в Чечню. А приход 2013 года встретил в Хабаровске с местными жителями, пострадавшими от наводнения.
"Владимир Владимирович считает Новый год праздником семейным, поэтому проведет его в кругу близких и друзей, как собственно он делает это каждый год", — поясняет пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Премьер-министр Дмитрий Медведев будет отмечать праздник дома, а затем планирует покататься на лыжах в Сочи.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретит Новый год в Санкт-Петербурге.
Для председателя Госдумы Вячеслава Володина новогодние праздники — это время, чтобы "почитать книги, поиграть с детьми и уделить внимание близким".
- А как западные лидеры встретили Рождество?
В этом году впервые в качестве президента рождественские праздники отмечают лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Президент Соединенных Штатов проводит свои праздничные каникулы, как и в прошлом году, во Флориде, в своей собственной резиденции. Первая леди США Мелания Трамп поздравила своих подписчиков в Twitter с Рождеством в игривом образе. Она опубликовала фото в колпаке Санта Клауса. Это, кстати, ее первое селфи.
Президент Франции встретил Рождество в коммуне Туке на севере страны. А от членов правительства Эммануэль Макрон потребовал "выбирать место отдыха в соответствии с министерскими функциями", не уезжать за границу и далеко от столицы. Канцлер Германии Ангела Меркель каникулы обычно проводит со своим мужем в швейцарских Альпах. Накануне праздника она приняла участия в церемонии открытия рождественской елки.
Что касается рождественского ужина, Ангела Меркель на протяжении многих лет не изменяет традициям. По данным немецких СМИ, Меркель любит блюда из зеленой капусты и спагетти болоньезе.
Премьер Великобритании Тереза Мэй сама готовит рождественский ужин. В преддверии праздников вопрос о том, как лучше назвать приготовленного премьером гуся, вызвал бурные дискуссии в парламенте.
"В прошлом году премьер-министр рассказала нам, что на Рождество она любит готовить гуся. В честь праздника могу я предложить ей, чтобы получить максимум удовольствия от тяжелой процедуры фаршировки гуся, назвать его Борисом", — бросил камешек в огород главы МИД Великобритании британский парламентарий Клайв Эффорд.
Парламентарий и правда имел в виду главу Форин-Офис Бориса Джонсона, с которым у британского премьера в последнее время возникли разногласия по вопросу выхода из ЕС. Сама Тереза Мэй планировала на каникулах посмотреть новый сезон сериала про инопланетян "Доктор Кто".
А мы будем смотреть новогодний "Голубой огонек" на канале "Россия".
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