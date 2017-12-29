ФИФА не нуждается в информации Родченкова

ФИФА не обращалась за информацией к бывшему директору Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. При том, что сам перебежчик мог поделиться сведениями о якобы имевших случаях нарушения антидопинговых правил российскими футболистами.

О нежелании ФИФА общаться с Родченковым рассказал адвокат информатора WADA Джим Уолден. По словам юриста, его клиент был готов представить ФИФА данные о нарушениях российскими футболистами, но не встретил понимания ФИФА. "Родченков обладает информацией о том, что государственная система допинга защищала российских футболистов, – цитирует "Спорт-Экспресс" слова Уолдена. – но на данный момент ни что не указывает на то, что ФИФА хотела бы находиться со мной на связи или получить информацию от доктора Родченкова".

Родченков заявлял о подмене допинг-пробу 34 российских футболистов. Но никакого подтверждения эти слова информатора не нашли. Однако. ФИФА запросила у ВАДА приоритетный статус при перепроверке допинг-проб игроков из России.