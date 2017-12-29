Людмила Алексеева борется за включение экс-сенатора Изместьева в список на помилование

Осужденного пожизненно экс-сенатора Игоря Изместьева могут помиловать. Прошение заключенного поддержала московская комиссия по вопросам помилования, сообщила глава Московской Хельсингской группы Людмила Алексеева.

Алексеева опасается, что бывшего сенатора от Башкирии не включат в рекомендуемый список на помилование в 2017 году. Ранее в администрации президента России Алексеевой сообщили, что на Старую площадь дело Изместьева из московской комиссии по помилованиям не пришло. Дело при помощи уполномоченной по правам Татьяны Москальковой все же нашли, уточняет РИА Новости. Но тут есть одна проблема.

"Дело надо передать в администрацию президента до 25 декабря, а оно нашлось только сегодня. Могут сказать: "Все, время ушло, и мы не включаем в список на этот год", — поясняет правозащитница Людмила Алексеева.

В конце сентября 2017 ода прошение Изместьева прошло через Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Сейчас Людмила Алексеева намерена добиваться, чтобы Изметьева все же включили в списки на помилование, поскольку дело было передано курьером в президентскую администрацию 14 декабря с положительным заключением.

"Буду дальше биться", — пообещала Алексеева.

В конце декабря 2010 года Мосгорсуд приговорил Изместьева к пожизненному заключению по ряду уголовных статьей. Летом правозащитница на встрече с Путиным попросила главу государства помиловать Изместьева. Приехавший на юбилей Алексеевой глава российского государства согласился, правда его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что на принятие решение о помиловании потребуется время.