В Москве установлен новый температурный рекорд

Московская погода установила новый рекорд: температура воздуха в городе сегодня поднималась до плюс 3,7 градуса – это абсолютный максимум за всю 138-летнюю историю метеонаблюдений в столице. Прежний рекорд – плюс 3,6 градуса – был зафиксирован в этот день в 1975 и 1998 годах, передает "Интерфакс".

Ранее абсолютный температурный рекорд дня был установлен 17 декабря этого года – тогда воздух прогрелся до 8,2 градуса (это на 1,8 градуса выше прежнего максимума).

По прогнозам синоптиков, 30 декабря в Москве ожидается от ноля до плюс 2 градусов тепла, а 31 декабря – до плюс 3 градусов тепла. В новогоднюю ночь должно немного похолодать: температура опустится до минус 2 градусов.