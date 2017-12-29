Тренировать "Авангард" доверено Герману Титову

Главный тренер клуба КХЛ "Авангард" Андрей Скабелка был отправлен в отставку. Исполнять обязанности наставника сибиряков будет Герман Титов.

Скабелка был отправлен в отставку после того, как "Авангард" потерпел девятое поражение в тринадцати встречах. Руководство решилось на столь радикальные меры, несмотря на то, что "Авангард" занимает второе место в Восточной конференции.

В ближайших матчах руководить игрой "Авангарда" будет Герман Титов, известный по работе в новокузнецком "Металлурге" и московском "Спартаке". 13 декабря Титов возглавил фарм-клуб "Авангарда" – "Омские ястребы"