КХЛ. СКА проиграл в Минске

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился тремя встречами. Лидер лиги и Западной конференции петербургский СКА проиграл в Минске местному "Динамо" 3:6.

СКА первым добился успеха – шайбу записал на свой счет Егор Яковлев. Но четыре следующих шайбы отправились в ворота гостей это сделали Марк-Андре Граньяни, Джек Скилли Евгений Ковыршин и Джастин Фонтэйн. Армеец Сергей Широков один гол отыграл. Но Александр Павлович и Куинтон Хауден еще по разу огорчили вратаря СКА Микко Коскинена. . Под занавес встречи нападающий СКА Сергей Плотников установил окончательный счет -6:3 в пользу "Динамо". Этот проигрыш никак не отразился на лидирующем положении СКА, у которого осталось 114 очков. У минчан 61 очко и десятая позиция в Западной конференции.

В Тольятти ЦСКА нанес поражение "Ладе" с результатом 2:1. У "Лады" шайбу забросил Георгий Белоусов, а в составе гостей отличились Андрей Светлаков и Кирилл Капризов. У армейцев стало 104 очка, и они идут вторыми на Западе. У "Лады" 42 очка и 13 место на Востоке.

"Северсталь" у себя в Череповце оказалась сильнее нижегородского "Торпедо" 3:2. У победителей шайбы забросили Валерий Васильев, Евгений Монс и Павел Чернов, у "Торпедо" отличились Егор Дугин и Евгений Мозер. У "Северстали" теперь 67 очков , и она располагается на девятом месте в Западной конференции. У "Торпедо" 73 очка и 6-я строчка.