Кадыров отказался вернуться в Facebook

Принципиально не собирается возвращаться в Facebook глава Чечни Рамзан Кадыров. Аккаунты Кадырова были удалены из соцсетей Facebook и Instagram. Facebook подтвердил удаление страницы facebook.com/rkadyrov95/, пояснив это тем, что Кадыров внесен в санкционный список США.

Адрес Кадырова в Facebook после удаления его аккаунта тут же заняла компания по продаже авиабилетов United Airline Network (UAN). Агрегатором по продаже билетов владеет уральская туристическая компания "Креол Тревел", отмечает "Интерфакс". Но после обращения представителей главы Чечни новые владельцы адреса любезно деактивировали ее и оперативно уведомили об этом Кадырова, чтобы этот адрес в сети вновь был закреплен за ним во избежание недоразумений в дальнейшем.

"Переговоры с новыми владельцами страницы прошли при полном взаимопонимании и уважении сторон.Новая страница (с прежним адресом) создана уполномоченным лицом без моего участия и с одной лишь практической целью — избежать создания очередного клона и использования его в каких-либо рекламных акциях, провокационных целях или банального троллинга в сети", — написал глава Чечни в своем telegram-канале.

Сейчас на странице Кадырова в Facebook размещена фотография гор.

Рамзан Кадыров подчеркнул также, что спокойно относится к его внесению в американские санкционные списки. Более того, в Чечне тестируется новая социальная сеть "Майлистори". Она, по мнению Рамзана Кадырова, "ни в чем не уступает заморским". Несмотря на блокировку аккаунтов, Рамзана Кадрова признали блогером 2017 года. На втором месте в рейтинге десяти самых цитируемых российских блогеров 2017 года по версии "Медиалогии" мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.