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29 декабря 201722:42

Хоккеисты российской молодежки выиграли у белорусской сборной

fhr.ru

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В американском Баффало продолжается чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных. Сборная России провела свой третий матч группового этапа, обыграв сверстников из Белоруссии 5:2.

В середине первого периода Алексей Полодян распечатал ворота белорусской команды. Через две минуты российская команда выигрывала уже с разницей в две шайбы после точного броска Германа Рубцова. начале второй 20-минутки Клим Костин в третий раз поразил ворота соперника. При счете 3:о в пользу сборной России команды ушли на второй перерыв.

Дмитрий Дерябин огорчил нашего вратаря Владислава Сухачева. Сборная России ответила голами Артура Каюмова и Клима Костина. Белорусская сборная сумела отыграть одну шайбу – это сделал Сергей Пищук, становивший окончательный результат – победа российской молодежки 5:2.

Сборная России набрала 6 очков в трех встречах (2 победы и поражение). Столько же очков и у шведов, но после двух играх. В новогоднюю ночь сборные России и Швеции сыграют между собой.
 

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