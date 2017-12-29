Хоккеисты российской молодежки выиграли у белорусской сборной

В американском Баффало продолжается чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных. Сборная России провела свой третий матч группового этапа, обыграв сверстников из Белоруссии 5:2.

В середине первого периода Алексей Полодян распечатал ворота белорусской команды. Через две минуты российская команда выигрывала уже с разницей в две шайбы после точного броска Германа Рубцова. начале второй 20-минутки Клим Костин в третий раз поразил ворота соперника. При счете 3:о в пользу сборной России команды ушли на второй перерыв.

Дмитрий Дерябин огорчил нашего вратаря Владислава Сухачева. Сборная России ответила голами Артура Каюмова и Клима Костина. Белорусская сборная сумела отыграть одну шайбу – это сделал Сергей Пищук, становивший окончательный результат – победа российской молодежки 5:2.

Сборная России набрала 6 очков в трех встречах (2 победы и поражение). Столько же очков и у шведов, но после двух играх. В новогоднюю ночь сборные России и Швеции сыграют между собой.

