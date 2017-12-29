Баскетболисты "Химок" проиграли "Барселоне" в домашнем матче Евролиге

Подмосковный клуб "Химки" принимал испанскую "Барселону" в домашнем матче Евролиги. Гости выиграли со счетом 79:65.

Первая четверть осталась за "Барселоной" 25:15. Во второй химчане сократили отставание, выиграв период 17:11. В третьем игровом отрезке подмосковный клуб сравнял счет — 57%57. Но хозяева паркета провалили четвертую четверть 8:22, и, как следствие, проиграли с разницей в 14 очков. Не помогли "Химкам" и 22 очка Алексея Шведа.

"Химки" потерпели седьмое поражение в 15 матчах и занимают восьмое место в таблице группового турнира, которое дает право на участие в плей-офф. "Барселона" одержала лишь пятую победу в турнире и идет 13-й. 5 января "Химки" отправятся в гости к немецкому "Бамбергу".