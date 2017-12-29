Горит самый крупный в Венесуэле нефтеперерабатывающий завод

На самом крупном в Венесуэле нефтеперерабатывающем заводе Amuay произошел пожар. Причины и площадь пожара пока не известны, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о мощном взрыве в штате Фалькон на одном из крупнейших венесуэльских нефтеперерабатывающих заводов Cardon. Два человека были ранены. Один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени.