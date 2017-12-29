США уговаривают Турцию не приобретать комплексы ПРО и ПВО у России

Сотрудник пресс-службы Министерства обороны США Джонни Майкл, комментируя подписание Россией и Турцией кредитного соглашения о поставке Москвой Анкаре зенитных ракетных систем С-400, заявил, что США продолжают уговаривать Турцию не приобретать комплексы противовоздушной и противоракетной обороны у России.

По мнению представителя Минобороны, "оптимальным вариантом обеспечения обороны Турции" от любых угроз может быть только "совместимая с НАТО система противоракетной обороны", сообщает ТАСС.