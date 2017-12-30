Защитник "Реала" Марсело сыграл в женском платье

Бразильский защитник "Реала" Марсело проводит отпуск у себя на родине. При этом футболист не забывает о своей основной профессии и выходит на поле в товарищеских матчах.

Не так давно Марсело принял участие в товарищеской встрече. Причем игрок "Реала" вышел на поле в необычном виде – в женском платье и с накрашенными губами. Примерно так же нарядились товарищи Марсело.

Сам футболист объясняет столь экстравагантный поступок лишь желанием повеселить публику. Однако немало болельщиков увидели в поступке Марсело нечто иное. Кроме того, руководство "Реала" осталось недовольно участием футболиста в товарищеских встречах, поскольку есть риск получить травму.