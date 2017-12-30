ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге

Террористическая группировка ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге, в результате которого 18 человек пострадали. Об этом сообщили агентство Reuters и сайт SITE, который ведет мониторинг информационной активности экстремистов.

Как уточняется в заявлении, атаку совершили члены ячейки ИГИЛ.

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге в среду, 27 декабря. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц. 28 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.