На юго-западе Москвы заминирован жилой дом

Оперативные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в жилом доме, расположенном на юго-западе Москвы. Об этом СМИ сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, поступило анонимное сообщение о "минировании" жилого дома, расположенного по адресу Большая Черемушкинская улица, 30. В настоящее время здание проверяют кинологи.

Эвакуацию жильцов не проводили, передает ТАСС.

В пятницу, 29 декабря, поступило более 60 анонимных звонков об угрозах взрывов в 14 городах России. На время проверок более 25 тысяч человек были эвакуированы. Все сообщения оказались ложными.

Волна анонимных звонков о "минировании" разнообразных объектов в российских городах идет с 11 сентября. В период с сентября по декабрь анонимные звонки поступали в 190 городах, было "заминировано" более 3,5 тысяч объектов, более 2,5 миллиона человек были эвакуированы. По фактам многочисленных сообщений об угрозах взрывов в Москве было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела также расследуются в других городах России.