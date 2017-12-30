Младен Крстаич утвержден главным тренером сборной Сербии по футболу

Участник чемпионата мира 2018 сборная Сербии определилась с кандидатурой главного тренера . Им стал 43-летний Младен Крстаич, исполнявший обязанности главного тренера после отствки Славолюбм Суслина.

Хорошо известный по работе с российскими клубами Славлюб Муслин вывел сборную Сербии в финальную часть чемпионата мира. Но вскоре после этого радостного для сербских болельщиков события Славолюб Муслин покинул свой пот. Исполнять обязанности главного тренера стал Младен Крстаич, который входил штаб Муслина. Через некоторое ввремя Крстаич был утвердле. В январе он будет представлен команде в новом качестве.

Младен Крстаич в недавнем прошлом защитник "Партизана", "Вердера" и "Шальке. В 2011 он завершил выступления и вошел в тренерский штаб сборной Сербии.