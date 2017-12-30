Сообщение об угрозе взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы не подтвердилось

Сообщение о минировании жилого дома на юго-западе Москвы оказалось ложным. Об этом СМИ сообщил источник в экстренных службах столицы.

Специалисты проверили здание, но ничего подозрительного обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в жилом доме, расположенном по адресу Большая Черемушкинская улица, 30. На время проверки жильцов не эвакуировали.

29 декабря в 14 российских городах поступило более 60 анонимных звонков о "минировании" различных объектов. Было эвакуировано более 25 тысяч человек, напоминает ТАСС. Все сообщения оказались ложными.