Баскетболисты ЦСКА обыграли "Басконию" в матче Евролиги

Московский ЦСКА одержал очередную победу в групповом турнире баскетбольной Евролиги. Чемпионы России в гостях победили испанскую "Басконию" с результатом 90:81.

Встреча проходила в упорной борьбе, и ситуация на паркете несколько раз менялась. Первая четверть принесла успех хозяевам 26:18. Во второй ЦСКА догнал и обогнал соперника 51:48. Третий период остался за басками 24:19 и 72:70 на табло. Но армейцы прекрасно провели четвертый игровой отрезок 20:9, что и принесло им победу с преимуществом в 9 очков. Самым результативным в составе ЦСКА стал Серхио Родригеес, чей вклад в победу равняется 25 очкам.

ЦСКА одержал 12 победу в 15 матчах и лидирует в Евролиге. 4 января армейцев ждет гостевой матч с "Барселоной".